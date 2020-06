Accord de principe pour le transfert de Robson Bambu à l'OGC Nice

On risque d'entendre parler Portugais dans l'arrière-garde du Gym la saison prochaine. Alors que le capitaine Dante (36 ans) va enchaîner une cinquième saison sous le maillot rouge et noir, son compatriote Brésilien Robson Bambu (22 ans) sera bien présent à la reprise de l'entraînement de l'OGC Nice le 15 juin prochain. Le Gym annonce ce vendredi avoir trouvé un accord avec l'Athletico Paranaense pour le transfert de celui qu'on surnomme "Bambu" (bambou en Portugais), pour son physique longiligne (1,85 m / 70 kg). Les deux hommes qui comptent 14 ans d'écart pourraient former la charnière centrale de l'équipe de Patrick Vieira.

Complémentaire de Dante

Formé à Santos, Robson Bambu avait été laissé libre en 2018 par le club de Pelé et Neymar après une dizaine d'apparitions. C'est donc sous le maillot de l'Athletico Paranaense qu'il s'est fait un nom et une réputation de défenseur rapide et technique. Une montée en puissance qui lui a permis d'être sélectionné avec l'équipe nationale olympique. Droitier et rapide, il apparaît donc sur le papier comme le complément idéal de Dante, qui misera plus que jamais sur sa science tactique et du placement pour conserver son rôle de leader sur le terrain l'an prochain. Avec Nsoki, Pelmard, Hérelle voire Danilo, la défense centrale du Gym paraît déjà bien armée et un départ n'est pas à exclure dans ce secteur.

Et maintenant un latéral gauche

Robson Alves de Barros est donc la première recrue estivale du Gym, qui veut aller vite cet été pour constituer son groupe. Un latéral gauche est notamment attendu pour pallier les départs de Malang Sarr (libre) et Riza Durmisi (retour de prêt à la Lazio Rome) et l'absence de qualité à ce poste depuis le départ de Dalbert en 2017. Plusieurs médias parlent du Grec Konstantinos Tsimikas (Olympiakos) mais il ne serait pas la priorité du club.