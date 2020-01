Le défenseur de l'ASSE Harold Moukoudi prêté à Middlesbrough jusqu'à la fin de la saison

Saint-Étienne, France

C'est officiel ! Comme le latéral droit Alpha Sissoko prêté au Puy Foot 43 jusqu'à la fin de la saison, Harold Moukoudi est lui prêté à Middlesbrough jusqu'à la fin de la saison. Comme annoncé par l'Equipe, le défenseur central (22 ans), arrivé du Havre (Ligue 2) l'été dernier, rejoint le club de 2e division anglaise pour avoir plus de temps de jeu.

Moukoudi et Sissoko prêtés, Maçon lui arrive

Deux prêts auxquels il faut ajouter l'arrivée ferme et définitive d'Yvann Maçon (21 ans). Le latéral droit de Dunkerque, leader de National (D3), a signé pour trois ans et demi, et vient renforcer le flan droit de la défense stéphanoise derrière Mathieu Debuchy et Sergi Palencia. C'est le joueur de l'équipe nordiste le plus utilisé depuis le début de saison.