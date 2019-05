Saint-Étienne, France

C'est officiel. Le défenseur Lucas Llort (20 ans) formé à Montpellier rejoint l'AS Saint-Étienne. Né le 8 juin 1999 à Rodez, passé par les catégories inférieures du Montpellier Hérault Sporting Club, il a paraphé un contrat de trois saisons le liant au club stéphanois.

Défenseur latéral deformation, Lucas Llort a remporté la Coupe Gambardella en 2017 avec son club formateur. L’année suivante, il a été sacré champion de France U19. Cette saison, il a participé aux bons résultats de l’équipe réserve de Montpellier, qui a validé sa montée en National 2. Il se confie sur le site officiel du club.

Lucas Llort :

"C’est un honneur de signer dans un grand club français comme Saint-Étienne. L’ASSE a une histoire et un palmarès uniques. Je viens avec l’envie de continuer ma progression après avoir réalisé trois saisons pleines au sein de mon club formateur. Je vais m’attacher à bien m’intégrer et à découvrir rapidement mon nouvel environnement. L’accueil est déjà très chaleureux et j’en suis très reconnaissant auprès de l’ASSE."

