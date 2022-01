Officiel : le défenseur strasbourgeois Anthony Caci jouera à Mayence en Allemagne la saison prochaine

Le Racing Club de Strasbourg perdra l'été prochain le seul joueur formé au club, qui joue régulièrement en Ligue 1. Le Mosellan Anthony Caci, arrivé à l'âge de 14 ans à Strasbourg, était en fin de contrat en juin prochain.

Un contrat de quatre ans à Mayence

Il a décidé de poursuivre sa carrière Outre-Rhin. Le club de Mayence (FSV Mainz 05), pensionnaire de Bundesliga, a officialisé ce lundi son arrivée l'été prochain. Anthony Caci (24 ans) y a signé un contrat jusqu'en 2026. Le Racing ne touchera donc pas d'indemnité de départ.

"Je suis très content et fier, de signer à Mayence pour quatre ans, de porter les couleurs de ce club ambitieux et de tout donner avec mes futurs coéquipiers, a déclaré "Titi" Caci sur le site officiel du club allemand. Je me réjouis aussi de découvrir la Bundesliga".

