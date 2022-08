Officiel : le milieu gallois Aaron Ramsey signe à l'OGC Nice

C'est un gros coup réalisé ce lundi par le Gym sur le marché des transferts. Après avoir recruté des profils jeunes et prometteurs (Ilie, Bouanani, Beka Beka), l'OGC Nice se renforce cette fois avec un joueur qui évolue au haut niveau depuis près de quinze ans. Sans avoir le moindre euro à dépenser pour le recruter puisque le Gallois vient d'être libéré par la Juventus Turin.

Grosse expérience européenne

Formé à Cardiff, c'est à Arsenal que l'international gallois (74 sélections - 20 buts) se révèle en disputant plus de 300 matchs en Premier League et en remportant la Coupe d'Angleterre à trois reprises avec les Gunners. Milieu relayeur très dynamique, Ramsey avait déjà signé libre à la Juventus Turin en 2019. Une expérience italienne moins aboutie qu'en Angleterre, même si le Gallois remporte malgré tout la Série A en 2020. La saison passée, il est prêté aux Glasgow Rangers en deuxième partie de saison, où il remporte la Coupe d'Ecosse et dispute la finale de l'Europa League.

A 31 ans Aaron Ramsey a donc encore de belles années devant lui, avec sans doute l'objectif de briller à la Coupe du Monde au Qatar au mois de novembre, lui qui a été le plus jeune capitaine de son pays, à tout juste 20 ans. Son arrivée confirme en tout cas le coup d'accélérateur du club sur le marché des transferts après la signature ce lundi de Beka Beka.