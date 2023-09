OFFICIEL : Le PSG annonce le transfert de Marco Verratti au Al-Arabi SC (Qatar)

Marco le génie et son ombre maléfique

C'est la fin la plus triste que l'on pouvait redouter entre le PSG et Marco Verratti. Après onze ans au club, le petit hibou s'en va du club de la capitale pour signer au Qatar. Un départ forcé pour le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du PSG (416 matchs), qui s'est engagé avec le club d'Al-Arabi pour les trois prochaines saisons.

Le transfert avoisine les 50 millions d'euros, bonus compris pour celui qui est arrivé au PSG à l'âge de 19 ans en 2012 et qui aura donc traversé plus d'une décennie de l'histoire du PSG.

Finaliste de la Ligue des champions en 2020 avec Paris, Marco Verratti a remporté avec le PSG neuf titres de champion de France ou encore trois coupes de France.

Même si le jouer a encore quelques beaux restes footballistique, l'aventure se termine bizarrement avec le PSG. Fautif à Munich en 8e de finale de Ligue des Champions, Marco Verratti a été pris en grippe par certains supporters qui estiment que l'Italien représentait le passé, le PSG bling-bling. Ils pointaient du doigt son manque de sérieux dans sa vie hors-football.

"Je serai Parisien pour toujours""

Dans un communiqué le PSG retrace le parcours du milieu de terrain du PSG et lui donne aussi la parole. "J*’ai été très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain durant plus d’une décennie**, de côtoyer tant de grands joueurs, et de remporter 30 trophées. Paris, le Club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon cœur. Je serai Parisien pour toujours."*

Un peu plus loin, c'est le président du PSG Nasser Al-khelaïfi qui souligne que Marco Verratti "a joué un rôle majeur dans notre grande histoire. Je n'oublierai jamais son arrivée en 2012 à l'âge de 19 ans. Depuis, il a toujours été là pour le Club, donnant tout son cœur sur le terrain et réalisant tant de grandes choses avec nous. J'aimerais sincèrement remercier Marco et sa famille au nom de tous ceux qui sont liés au Paris Saint-Germain. Il fera toujours partie du Club."

"Le sentiment que s'est du gâchis"

Éric Rabesandratana, notre consultant PSG sur France Bleu Paris a souvent défendu Marco Verratti. Il aime le joueur virevoltant balle au pied mais qui s'est perdu sur sa fin de carrière à Paris "On a le sentiment que c'est du gâchis. Il aurait dû atteindre un certain niveau où il aurait été respecté par tous les grands. Et finalement il lui a manqué une chose pour atteindre cela. Sûrement une part de professionnalisme.".

Ce constat amer ne doit pas enlever bien évidement le talent de Marco Verratti qui a fait vibrer le Parc des Princes et ses fans pendant plus d'une décennie.