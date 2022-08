OFFICIEL : le PSG prête Leandro Paredes à la Juventus Turin

On espère que les supporters du PSG ne sont pas trop superstitieux avec les joueurs qui signent chez un futur adversaire. On rappelle que très régulièrement le club se fait punir sur le terrain par un "ex". Attention donc avec cette signature de Leandro Paredes qui vient de signer à la Juventus Turin, club italien que Paris va affronter en Ligue des Champions.

Ce mercredi, la Juventus a annoncé l'arrivée du milieu international argentin. Un prêt avec option d'achat qui pourrait rapporter au PSG environ 20 millions d'euros. À 28 ans, Leandro Paredes va retrouver dans le club transalpin son ami et coéquipier en sélection Angel Di Maria qui s'est engagé début juillet avec la Juventus Turin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Arrivée en Janvier 2019 au PSG, Leandro Paredes n'a jamais vraiment réussi à s'imposer au milieu de terrain. Ses passes magiques ont été effacées par son caractère impulsif qui a parfois pénalisé le Paris-saint-Germain. Au final, ce lieutenant de Lionel Messi dans le vestiaire parisien a joué seulement 80 matchs comme titulaire sur 175 matches possible avec Paris.