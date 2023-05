[Officiel] Marquinhos prolonge avec le PSG jusqu'en juin 2028

C'est une prolongation qui était attendue depuis quelques semaines et elle est enfin actée. Marquinhos, le plus parisien des Brésiliens du PSG prolonge jusqu'en juin 2028. Le PSG vient d'annoncer que son capitaine continue l'aventure.

Arrivé en juillet 2013 au PSG, Marquinhos a grandit avec le club de la capitale. En dix saisons, il a gagnés sept titres de Champion de France, six Coupes de France, six Coupes de la Ligue et sept Trophées des champions. Il est le troisième joueur le plus capé de l'histoire du club de la capitale (405 matchs).