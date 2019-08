Officiel : Miguel Trauco s'engage avec l'AS Saint-Etienne

Saint-Étienne, France

On l’annonçait chez les Verts depuis plusieurs jours, Miguel Trauco a signé ce lundi avec l'AS Saint-Etienne. Le joueur de 26 ans avait été élu meilleur latéral gauche de la Copa América avec le Pérou; où il a atteint la final (défaite contre le Brésil 1-3).

Le club a officialisé sa venue avec une courte vidéo où il présente la ville : les mines, son club, son stade, "son maillot mythique".

Sur le site du club, Miguel Trauco se confie : "Je suis très content de signer à l'AS Saint-Etienne. Je vais tout donner pour ce maillot. On m'a beaucoup parlé de l'ambiance qui règne ici, dans les tribunes, et je suis déjà impatient de connaître cet énorme public. Roland Romeyer, le président, ajoute : "Son arrivée confirme notre volonté de former un effectif de qualité afin de bien figurer dans les quatre compétitions officielles que nous disputerons (...)."

Le nouveau venu sera en concurrence avec le Brésilien Gabriel Silva. Le transfert est estimé à 1 million d'euros. Il ne lui restait que six mois de contrat.