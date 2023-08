L'attaquant brésilien Neymar quitte le PSG et rejoint le club saoudien d'Al-Hilal

C'est la fin d'une époque. Recruté en grandes pompes à l'été 2017 en provenance du FC Barcelone après paiement de sa clause libératoire - 222 millions d'euros, un record - Neymar quitte le Paris Saint-Germain, annonce le club parisien ce mardi. Alors qu'il était sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le club de la capitale, "Ney" s'est engagé avec la formation saoudienne d'Al-Hilal pour une durée de deux saisons.

"Il est forcément difficile de dire au revoir à une légende du Club, ce que Neymar sera pour toujours", a déclaré le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi sur le site du club. Je n'oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain, ni ce qu'il a apporté à notre Club et à notre projet au cours des six dernières années. Nous avons vécu des moments extraordinaires et Neymar fera toujours partie de notre histoire."

Regrets éternels

Encore impensable au début de l'été, le Paris Saint-Germain est finalement parvenu à se séparer d'un joueur devenu trop encombrant. En six saisons passées à Paris, le "Ney" n'aura joué que 173 matches, pour des statistiques affolantes de 118 buts et 70 passes décisives.

Mais entre les blessures, une vie en dehors des terrains agitée, des relations très contrastées avec les supporters, Neymar ne sera jamais parvenu à confirmer les espoirs placés en lui. Si ses six premiers mois ont été stratosphériques, que certains de ses coups d'éclats ont marqué les supporters parisiens et que d'un point de vue marketing, Neymar a fait changer le PSG de dimension, son manque de continuité dans les performances et son incapacité à amener Paris sur le toit de l'Europe a fini par lasser le club, les dirigeants et les supporters.

Fin du "bling-bling", Zahavi à la rescousse

Mais il était écrit que l'aventure devait se terminer. Le PSG, qui cherchait depuis deux saisons à l'exfiltrer, a finalement trouvé preneur. En annonçant la fin du "bling-bling" , le président Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé la couleur. Restait à trouver un point de chute. Et comme pour son arrivée, c'est le super agent israélien Pini Zahavi qui a pris les choses en mains. Agent et proche du clan Neymar, ce dernier a œuvré en coulisses pour trouver la destination idoine.

Et compte tenu du contexte - son prix, le timing - l'Arabie Saoudite est apparue comme une évidence. Personne en Europe ne pouvait s'aligner sur les exigences parisiennes et les émoluments gargantuesques du joueur formé à Santos (environ 30 millions d'euros par an).

Vente record pour le PSG

Malgré des touches du côté du FC Barcelone ou de la Major League Soccer (Les deux clubs de Los Angeles), c'est finalement Al-Hilal qui s'est montré le plus convaincant. Le PSG, habituel, mauvais vendeur, récupère une somme inespérée : 90 millions d'euros hors bonus. C'est la meilleure vente de l'histoire du club, la précédente étant Gonçalo Guedes (40 millions d'euros, à Valence). Paris économise également 120 millions d'euros sur sa masse salariale, Neymar ayant quatre années de contrat.