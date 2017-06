OFFICIEL : Oscar Garcia signe 2 ans à l'ASSE, Bernard Caiazzo réagit pour France Bleu

5 semaines après l'annonce du départ de Christophe Galtier : l'AS Saint-Étienne tient son nouvel entraineur. Oscar Garcia quitte le Red Bull Salzburg et signe pour 2 ans dans le Forez. Il sera accompagné de 3 adjoints.

Fin du suspense dans le Forez, Oscar Garcia 44 ans est officiellement le nouvel entraineur de l'ASSE. Le club l'a confirmé aux alentours de 18h ce jeudi soir. Le Catalan signe pour deux saisons et sera accompagné de 3 adjoints, dont le fidèle Ruben Martinez. Un peu plus tôt dans la journée le Red Bull Salzburg avait annoncé le nom de son successeur. L'AS Saint-Étienne sera le 5e club dont il prend les rênes après le Maccabi Tel-Aviv, Watford, Brighton et donc Salzburg.

La réaction pour France Bleu de Bernard Caiazzo

Pourquoi avoir choisi Oscar Garcia ?

Parcequ'il a été chassé énormément de clubs européens. Il a même failli signer à l'Olympique Lyonnais l'année dernière. Il a le profil d'un coach jeune, dynamique, offensif. Il a des références intéréssantes du point de vue international. On aurait pu avoir Ranieri si on s'était entendu financièrement, on aurait pu avoir Puel s'il s'était décidé plus tôt, on aurait pu avoir Patrick Vieira s'il avait été libéré par son club. Le point positif c'est qu'aucun coach n'a refusé l'AS Saint-Etienne. C'est un coach à l'image des valeurs stéphanoises. IC'est un Catalan, un homme humble, discret, un gros travailleur avec un style de football à la Barca qui je l'espère pourra inspirer notre équipe lors de la prochaine saison.

Vous ouvrez une nouvelle page avec cet entraineur qui laisse présager un recrutement plus international ?

Saint-Etienne est un club européen, le 4e français derrière Paris, Monaco et Lyon. Je dis toujours qu'il faut qu'on soit "glocal" : qu'on ne perde pas les qualités locales avec les valeurs du Forez mais qu'on ait aussi une dimension plus globale, plus internationale et qu'on arrive à marier les deux. C'est l'objectif que nous poursuivons avec des hommes qui ressemblent aux Stéphanois, qui ont une démarche d'humilité et de travail que l'on retrouve chez les Catalans.

Le football d'Oscar Garcia c'est quoi ?

Les supporters des Verts ce qui les intéresse, avant l'Europe, c'est de voir du beau football. C'est donc un style de jeu plus spectacumlaire, plus offensif. Ces dernières années le football a évolué dans ce sens. J'ai toujours aimé le football du Barca, un football avec du panache, où on ose, on prend des risques. J'espère qu'il arrivera à l'inculquer mais ça ne se fera pas tout de suite. Ca ne se fera pas en deux mois en claquant des doigts.

Est-ce qu'il vient avec des joueurs dans ses bagages

C'est trop tôt pour en parler. Il va venir avec son staff. Il y aura un travail de fond, heureusement nos équipes de recrutement ne l'ont pas attendu pour travailler depuis 3 mois et demi. Ce qui intéresse le plus Oscar Garcia c'est de pouvoir discuter avec nos équipes de recrutement et regarder comment on peut avoir la meilleure équipe possible.