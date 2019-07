OFFICIEL - Pablo Sarabia (FC Séville) s'engage avec le PSG

Paris - France

On appelle ça dans le jargon du mercato "une opportunité de marché". Et le PSG a foncé sur l'occasion de faire signer Pablo Sabaria. Le milieu gauche espagnol du FC Séville avait une clause libératoire de 18 millions d'euros. Le Paris-Saint-Germain a levé cette clause et fait signer pour 45 saisons le joueur de 27 ans.

Formé à la Castilla du Real Madrid, Pablo Sarabia a joué à Getafe puis au FC Séville. Son profil s'inscrit dans un joueur de rotation pour le club de la capitale.