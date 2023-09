Officiel PSG : Juan Bernat file en prêt au Benfica Lisbonne

C'est un joueur discret, un soldat qui file du PSG. Juan Bernat prend donc le chemin du Portugal pour un prêt d'un an au Benfica Lisbonne. Depuis sa vilaine blessure en septembre 2020 (rupture des ligaments croisés) qui l'a éloigné des terrains pendant quasiment un an, le latéral gauche espagnol a eu du du mal à retrouver son talent technique. De plus l'éclosion de Nuno Mendes comme latéral gauche et l'arrivée de Lucas Hernandez qui est excellent à ce poste a bouché l'horizon d'un joueur loyal.

Avec le PSG, Juan Bernat a joué 128 matchs, remporté quatre titres de Champion de France et joué une finale de Ligue des champions en 2020.