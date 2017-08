MERCATO OFFICIEL PSG - Kylian Mbappe est un joueur du Paris Saint-Germain

C'est enfin la fin du suspense, Kylian Mbappe est bel et bien un joueur du PSG. Le club de la capitale vient d'officialiser le transfert de la pépite monégasque. L'attaquant de 18 ans est prêté pour un an au club parisien avec option d'achat automatique qui liera ensuite Mbappe au PSG jusqu'en 2022.

Le PSG a recruté début août son roi avec Neymar, il a désormais fait signer son prince avec Mbappe. La grenouille de Bondy, comme le surnomme ses amis de sa ville natale, s'est engagé avec le PSG ce jeudi. Un prêt jusqu'en juin 2018 avec option d'achat automatique (145 millions d'euros + 35M de Bonus) qui liera l'attaquant ensuite au PSG jusqu'en juin 2022. L'attaquant de 18 ans rejoint donc le club de son coeur et va composer avec Neymar et Cavani le trio d'attaque le plus prometteur de la scène européenne.

