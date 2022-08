OFFICIEL : Renato Sanches (LOSC) signe au PSG

Après un mercredi agité par la rumeur de son arrivée au PSG, Renato Sanches est désormais officiellement un joueur du Paris-Saint-Germain. Longtemps courtisé par le Milan.AC (Ita), le milieu de terrain portugais a préféré s'engager avec le club champion de France.

Le milieu international de 24 ans n'arrive pas en terre inconnue au PSG puisqu'il va retrouver trois coéquipiers de la sélection portugaise (Danilo, Nuno Mendes et Vitinha) mais aussi Christophe Galtier qu 'il a eu comme entraîneur pendant deux saisons à Lille.

Même si le PSG n'a pas voulu communiquer sur la somme, le montant du transfert de Lille à Paris avoisinerait les 15 millions d'euros pour un joueur qui s'engage avec le PSG jusqu'en juin 2027.

Grand talent souvent blessé

Grand espoir européen en 2016 (prix golden boy du meilleur jeune en Europe), Renato Sanches a été repéré et engagé très jeune par le Bayern Munich qui finalement l'a laissé partir à Lille en 2019 à cause d'un trop grand nombre de blessures. Gratteur de ballons infatigable, Renato Sanches est ce genre de milieu de terrain harceleur qui - quand il est en forme - a une énorme capacité physique. Il peut jouer dans l'axe mais aussi milieu offensif gauche. Au LOSC, il a joué 25 matchs par saison en moyenne, souvent rattrapé par des pépins physiques. Il compte une trentaine de sélection avec le Portugal.

"Il est très explosif et percutant, avec de l’impact"

Dans son point presse avant la rencontre face à Clermont Ferrand prévue samedi à 21h, Christophe Galtier a évoqué la venue de son ancien joueur à Lille. L'entraîneur parisien aime particulièrement le profil du joueur : "Il est un joueur avec des qualités que d’autres n’ont pas. Si je le compare à Marco (Verratti), Viti (Vitinha) ou encore Danilo (Pereira), c’est un joueur différent. Il est très explosif et percutant, avec de l’impact. Il y avait cette opportunité sur le marché, de prendre un joueur qui connaissait à la fois le championnat français et le très haut niveau. Nous avons évidemment saisi cette opportunité. Renato va maintenant devoir s’intégrer parce qu’il arrive assez tardivement. Je crois qu’il n’a pas du tout joué lors de la préparation, puisqu’il était dans l’attente d’un transfert, donc il sera en retard. On ne prendra pas de risque avec lui. Mais Renato est un joueur complètement différent du fait de son explosivité et de ses capacités à casser les lignes au milieu, ainsi qu’à rattraper des coups sur le plan défensif."