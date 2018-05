Ce n'est pas une surprise mais c'est désormais officiel : l'entraîneur allemand Thomas Tuchel, 44ans, sera l'entraîneur du PSG pour la saison 2018-2019. Le club a officialisé sa signature ce lundi, le contrat entre le club de la capitale et l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund porte sur 2 ans.

Paris, France

Thomas Tuchel va devenir le 28ème entraîneur de l'histoire du PSG et le premier technicien allemand à s'installer sur le banc du club de la capitale. Ce lundi, le PSG a officialisé que l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund (de 2015 à 2017) va prendre les clefs du vestiaire parisien dés la saison terminée et afin de préparer la suivante. Thomas Tuchel a la réputation d'être un entraîneur très exigeant avec ses joueurs et avec un style de jeu spectaculaire. Il a signé pour 2 ans avec le PSG.

Première réaction du nouveau coach sur le site du club :