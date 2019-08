Ligue 1 : Saint-Étienne avec Timothée Kolodziejczak et bientôt Yohan Cabaye

Saint-Étienne, France

C'est officiel ! Timothée Kolodziejczak est pour la deuxième saison consécutive prêté à Saint-Étienne par les Tigres de Monterrey. Annoncé début juillet dans le Forez il aura finalement fallu attendre presque un mois et demi pour voir voir le joueur fouler à nouveau la pelouse du centre d'entraînement de l'Étrat. L'international Français Yohan Cabaye devrait le rejoindre bientôt.

Faire mieux que la saison passée - Timothée Kolodziejczak

Alors qu'il devait signer très rapidement avec les Verts, le retrour de "Kolo" a été plus lent que prévu. "c'est vrai que les supporters étaient impatients et ne comprenaient pas pourquoi c'était aussi long. J'ai reçu énormément de messages de soutien et ça ma fait plaisir. Je savais que ça se ferait tôt ou tard et je suis heureux d'être ici" confie-t-il.

Le défenseur de 27 ans revient avec beaucoup d'ambitions "la saison passée on a fait du bon travail. Il faut mettre tout ça de côté et essayer de faire mieux cette année. On veut de meilleurs résultats en coupes et on tient a bien figurer en Europa League. Il y a un bon groupe. Les cadres sont restés à l'exception de Rémy Cabella. Il y a la même mentalité et c'est pour ça que je voulais revenir".

On l'attend" - Ghislain Printant à propos de Yohan Cabaye

Au cours de la conférence de presse à laquelle Ghislain Printant a participé, le mercato a été évoqué et notamment le cas de Yohan Cabaye. Le coach des Verts a confirmé l'arrivée imminente de l'international Français : "on l'attend, Yohan faisait partie des joueurs qu'on avait ciblés et que l'on souhaitait voir venir. Il va nous apporter sa qualité de passe et son expérience. Ça fait pas mal de temps qu'on était en contact avec lui".