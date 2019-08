OFFICIEL - Timothée Kolodziejczak à nouveau prêté à l'AS Saint-Étienne avec option d'achat

Saint-Étienne, France

L'attente a été longue mais ça y est. C'est officiel. Timothée Kolodziejczak est de retour à l'AS Saint-Étienne. Le défenseur de 27 ans est prêté pour une saison avec option d'achat par le club mexicain des Tigres de Monterrey.

L'ASSE précise que cette fois "une option d'achat pour un contrat de deux saisons au terme du prêt a été inclus dans l'accord entre les deux clubs." Déjà prêté aux Verts la saison dernière, le défenseur polyvalent est arrivé en France dès jeudi dernier. Il a repris l'entraînement lundi avec la réserve.

Le 3ème joueur le plus utilisé la saison dernière

"Kolo" comme on l'appelle dans le Forez a fait partie des joueurs les plus utilisés la saison dernière par Jean-Louis Gasset. Avec 36 matchs en Ligue 1 (3 buts et 3 passes décisives) ce qui fait de lui le 3e joueur le plus utilisé la saison dernière, derrière Stéphane Ruffier et Yann M'Vila.

Un retour attendu par tout le monde

Un retour attendu par les supporters mais aussi par le nouvel entraîneur des Verts, Ghislain Printant, qui doit faire face à des blessures en défense centrale, William Saliba (addcuteurs) et Wesley Fofana (genou).

L'attente a été longue. Il faut dire que le joueur est particulièrement apprécié dans le Forez. Sur les réseaux sociaux, des supporters ont même lancé le #Koloday en attendant la signature du joueur qui est donc effective ce jeudi.