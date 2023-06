Officiel : Will Still reste l'entraîneur du Stade de Reims jusqu'en 2025

Même s'il n'y avait pas grand suspense, c'est désormais officiel. Will Still sera bien l'entraîneur du Stade de Reims la saison prochaine. Il a signé aujourd'hui (jeudi 1er juin) un contrat de 2 saisons comme entraîneur principal. Cette signature est en fait une revalorisation officielle de son contrat d'adjoint, qui lui courait jusqu'en juin 2025, et donc une évolution en poste d'entraîneur principal. A noter que le Stade de Reims ne paiera plus l'amende de 25 000 euros que la Fédération Française de Football a exigé, arguant que Will Still ne possédait pas les diplômes requis pour entrainer au plus haut niveau. A compter du 1er juillet, Will Still remplira les deux prérequis pour que le club soit dispensé d'amende : être inscrit à une formation d'entraineur professionnel de football (BEPF ou Licence UEFA A) et être dans un club depuis au moins une saison. C'est cette dernière condition qui n'était pas remplis et qui a conduit la FFF a maintenir l'amende la saison dernière.

Nicolas Still, frère de Will, rejoint le staff

Le technicien belge de 30 ans va donc s'inscrire dans la durée au Stade de Reims et réaliser une saison complète. Cet engagement va permettre de très vite se projeter vers la prochaine saison. Avec tout d'abord la mise en place d'un staff plus étoffé. La structure actuelle reste en place avec Samba Diawara (entraîneur adjoint), Alberto Escobar (entraîneur adjoint terrain et vidéo), Thomas Trochut (entraîneur des gardiens), Nicolas Bouriette (responsable de la performance et de la préparation athlétique) et Gwendal Collet (responsable de la cellule analyse du jeu). Auquel va s'ajouter un petit nouveau qui n'est autre que le frère de Will Still. Nicolas Still, 26 ans. Ce dernier était adjoint de l'autre frère de Will, Edward Still, qui vient de quitter le club belge d'Eupen qu'il a réussi à maintenir en élite la saison dernière.

Viser l'Europe la saison prochaine ?

Le Stade de Reims va maintenant se projeter sur la saison au niveau du recrutement. Avec très vite l'annonce de plusieurs recrues mais aussi de nouvelles ambitions. Le passage à 18 clubs la saison prochaine pourrait donner des envies au club rémois de se hisser beaucoup plus concrètement dans la course à l'Europe. La saison prochaine en effet, avec la reforme des Coupes européennes, il pourra y avoir jusqu'à 7 places qui enverront en Coupe d'Europe par le championnat la saison suivante (à condition que le vainqueur de la Coupe de France soit dans les 6 premiers du championnat). Et même si la marche sera haute avec des PSG, Marseille, Monaco, Lyon, Lille, Rennes ou Nice qui resteront des candidats naturels et légitimes, le Stade de Reims pourrait s'inscrire dans la catégorie des outsiders pour venir de manière plus concrète, bousculer les pronostics. C'est aussi dans ce sens que Will Still a prolongé son aventure à Reims avec une ambition que ni lui ni le club, n'ont jamais caché.