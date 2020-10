Officiel : Wylan Cyprien quitte l'OGC Nice pour l'Italie

Comme pour Adrien Tameze (Hellas Verone), la porte de sortie donne sur l'Italie pour Wylan Cyprien. Mis à l'écart cet été par Patrick Vieira, le milieu niçois continuait de s'entraîner avec l'équipe réserve en attendant de trouver une solution. Il est donc prêté avec option d'achat à Parme, 11e de Série A la saison dernière. Il va retrouver quelques anciens pensionnaires de Ligue 1 (Gervinho, Karamoh et Cornelius) et pourrait croiser la route sur les pelouses italiennes d'un autre Aiglon. Jean-Victor Makengo serait dans le viseur de l'Udinese selon plusieurs médias. Le mercato estival referme ses portes à minuit ce lundi soir.

4 saisons mitigées en rouge et noir

Formé à Lens, Wylan Cyprien découvre la Ligue 1 sous le maillot sang et or en 2015 et réalise une belle saison avec les Nordistes (2 buts et 2 passes décisives en 33 rencontres). Il est acheté à l'été 2016 par le Gym, au cœur d'une campagne de recrutement très ambitieuses (Belhanda, Dante, Balotelli). Rapidement devenu cadre de l'équipe, il participe à cette première saison flamboyante du Gym version Favre (3e en 2016 - 2017). Sa blessure au genou contracté en fin de saison est d'ailleurs un coup dur dans la dynamique de l'équipe. Une blessure qui va l'écarter des terrains pendant 10 mois et couper son élan. Revenu à son meilleur niveau en début de saison dernière, dans un poste de meneur de jeu reculé, Cyprien avait encore été freiné par les blessures. Son bilan sous le maillot rouge et noir reste honorable avec 23 buts et 12 passes décisives en 109 matchs.