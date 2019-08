Officiel : Yohan Cabaye signe à l'AS Saint-Étienne pour un an

Saint-Étienne, France

Un nouvel international Français chez les Verts. Yohan Cabaye vient de s'engager à Saint-Étienne pour une saison. C'est le club qui l'annonce dans un communiqué. Le milieu de terrain de 33 ans arrive libre de tout contrat, il évoluait jusqu'en janvier dernier dans le club d'Al Nasr (Emirats arabes unis). Ce lundi, Ghislain Printant se disait très satisfait de pouvoir compter sur l'ancien Lillois. À Saint-Étienne Yohan Cabaye ne sera pas dépaysé, il connait déjà certains joueurs du groupe comme Stéphane Ruffier et Yann M'vila qu'il a croisé en équipe de France, mais surtout son ami Mathieu Debuchy. La treizième recrue des Verts ne participera pas au déplacement des Verts à Lille pour la troisième journée de championnat ce mercredi. Il n'est pas qualifié.

Yohan Cabaye : "C’est une grande joie et une grande fierté de signer à l’AS Saint-Étienne. J’aspire à retrouver toutes mes sensations le plus vite possible. À l’image du club, j’ai l’ambition de réaliser une très belle saison. Avec Mathieu Debuchy, je retrouve ici un ami. Sa présence a compté dans mon choix."