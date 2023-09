OGC Nice : 100e match en Ligue 1 ce soir pour Todibo et Atal ?

Démarrée le 3 février 2021 à... Monaco, l'aventure niçoise de Jean-Clair Todibo devrait lui permettre de passer ce vendredi soir le cap de la 100e cape en Ligue 1 à Louis 2. Le vice-capitaine du Gym en est à 99 matchs de championnat depuis ses débuts au TFC (10 matchs à Toulouse / 89 avec l'OGC Nice). Avec seulement huit matchs de Ligue 1 manqués depuis son arrivée sur la Côte d'Azur, le nouvel international français fait preuve d'une régularité remarquable, qui tranche avec l'instabilité qui a accompagné le début de sa carrière.

Atal régularité à (re)trouver

Une instabilité qu'on retrouve davantage dans le parcours chaotique de Youcef Atal, lui aussi sur le point de jouer son 100e match de Ligue 1. Arrivé à l'été 2018, l'Algérien reste sur quatre saisons en ayant jouer moins de la moitié des matchs de Ligue 1. A 27 ans il semble malgré tout sur la bonne voie en ayant enchaîner pour la première fois depuis deux ans quatre titularisations de suite lors des quatre premières journées.

Moffi et Ben Yedder retrouvent leur proie préférée

Ce 105e derby de la Côte d'Azur sera également un duel de buteurs ce vendredi. Wissam Ben Yedder (4 buts depuis le début de saison) et Terem Moffi (3 buts / 2 passes décisives) retrouvent leur proie favorites. L'international français a déjà scoré 12 fois face au Gym alors que le Nigérian a marqué à 7 reprises contre l'ASM. L'Aiglon avait d'ailleurs lancé son aventure rouge et noire la saison dernière en claquant un doublé et une passe décisive lors de la victoire 3-0 à Louis 2. Nice n'a d'ailleurs pas gagné deux fois de suite contre Monaco depuis la saison 2004-2005 (3-4 à Louis 2 puis 2-1 au Ray).