OGC Nice : Adrian Ursea pour rincer les têtes

Usé par cette série de cinq défaites d'affilée et ce climat tendu depuis plusieurs semaines autour du club, le Gym espère éclaircir son horizon ce dimanche à Reims en Ligue 1 (17h). Il semblait bouché avec Patrick Vieira sur le banc, alors les dirigeants ont décidé, "après une longue réflexion", de se séparer du champion du Monde 98 après le nouveau revers face à Leverkusen. "Ce n'est pas un coup de tête", a insisté le président Jean-Pierre Rivère, qui avait laissait entendre à plusieurs reprises déjà cette saison qu'il n'était pas satisfait des résultats et du contenu des matchs.

Je ne parle que le langage du jeu

Alors pour amener un peu d'air à un groupe au bord de l'asphyxie, la direction mise sur un homme qui connait parfaitement la maison rouge et noire et qui monte aujourd'hui d'un étage. Après un premier passage (2016 - 2018) aux côtés de Lucien Favre, le Roumain (53 ans) était revenu l'an dernier au club pour structurer le département vidéo, un outil sur lequel il compte s'appuyer tout de suite pour redresser la barre. "Les matchs s'enchaînent. On n'a pas beaucoup de temps pour travailler. On va utiliser la vidéo dans un premier temps."

Redonner confiance à ce groupe jeune à la dérive

Mais cet adepte du beau jeu, qui ne parle "que le langage du jeu", sait qu'il ne pourra pas changer le visage des Aiglons en deux jours. Sa priorité est donc de "redonner confiance aux joueurs. C'est primordial." Laver les têtes d'un groupe jeune, qui demande à être guidé, rassuré, alors que son principal leader Dante est à l'infirmerie, et que ses cadres peinent à prendre le relais. "C'est un immense défi. Je me sens largement capable. Je sais ce que je peux apporter. J'ai déjà dirigé 42 personnes (en Suisse au club de Neufchâtel, ndlr), alors je connais le management."

Adrian est l'entraîneur de notre projet

Sur le banc du Servette Genève au début des années 90, il a ensuite laissé de côte ce costume de numéro 1, pour développer sa palette d'entraîneur. Notamment auprès des jeunes. Il ne sera donc pas dépaysé au moment de prendre en main cet effectif jeune (moins de 23 ans de moyenne d'âge). Et aura le temps d'imposer sa patte. "Adrian est l'entraîneur de l'OGC Nice, et de notre projet. Ne cherchez pas d'autres entraîneurs, il sera là jusqu'en fin de saison," a confirmé vendredi Jean-Pierre Rivère.

Un staff "maison" autour de lui

Pour l'accompagner dans cette mission, Ursea a choisi de s'appuyer sur des hommes "maison" puisque Frédéric Gioria reprend un rôle d'entraîneur d'adjoint qu'il occupait depuis 2012, avant d'être cantonné cet été à un poste dédié à la performance des plus jeunes du groupe pro. Un autre capitaine du Gym monte en grade. L'entraîneur adjoint des U17 Didier Digard intègre lui aussi le staff d'Ursea, qui a également donner les clefs de la préparation physique à Nicolas Dyon, qu'il a connu en Suisse et qui a lui aussi déjà travaillé à Nice (2005 - 2009). Nicolas Dehon reste l'entraîneur des gardiens.

Je peux vous dire que Fred, quand il parle, on l'écoute

"Je pense que cette organisation peut très bien fonctionner," juge l'ancien joueur du Gym Patrice Alberganti, consultant foot France Bleu Azur. "Adrian a déjà bossé avec des jeunes, il va amener sa science du jeu. Et Fred (Gioria), c'est le caractère, la grinta. Il a été mon capitaine et je peux vous dires que quand il parle, on l'écoute. Il va faire beaucoup de bien dans la gestion du groupe."

Un groupe encore diminué à Reims

Un staff qui semble complémentaire, et qui s'est mis immédiatement au travail dès vendredi, pour tenter de stopper la série noire sur le terrain. Le Gym se déplace à Reims ce dimanche et doit relever la tête après cinq défaites d'affilée, dont deux en Ligue 1. Pour cette rencontre, Nice sera une nouvelle fois privée de nombreux joueurs. Kasper Dolberg, Youcef Atal et Pierre Lees-Melou sont à nouveau forfaits, comme Dante, et l'attaquant Myziane Maolida, touché jeudi contre Leverkusen, n'est pas du voyage non plus. En revanche Morgan Schneiderlin effectue lui son retour après avoir purgé ses matchs de suspension en France (Dijon) et en Europe (Leverkusen).

