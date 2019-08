OGC Nice : Adrien Tameze refuse le Spartak Moscou

Nice, France

Joueur le plus utilisé par Patrick Vieira la saison passée (37 matchs en Ligue 1), Adrien Tameze est sur le départ. Mais pas vers la Russie. Comme annoncé par RMC Sport ce jeudi midi, le milieu de terrain a repoussé ces dernières heures le contrat que lui proposait le club de la capitale russe, préférant rester dans un des championnats majeurs européens. Le Spartak Moscou est pourtant qualifié pour les barrages de l'Europa League.

Mangala pour le remplacer ?

Deux ans après son arrivée sur la Côte d'Azur en provenance de Valenciennes pour moins d'un million d'euros, Adrien Tameze en vaut dix fois plus aujourd'hui et l'offre du Spartak Moscou estimée à 10 millions d'euros était à la hauteur des attentes niçoises. Alors que le mercato ferme le 2 septembre à minuit en France, l'avenir du milieu de terrain pourrait conditionner les recherches de la cellule niçoise, qui cherche un milieu et qui pourrait se tourner vers le Belge Orel Mangala (Stuttgart) selon plusieurs médias pour le remplacer.