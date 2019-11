OGC Nice : l'infirmerie presque vide contre Bordeaux

Nice, France

On respire un peu mieux cette semaine à l'OGC Nice. Le succès face à Reims (2-0) dimanche, plus ou moins maîtrisé et marqué par les sifflets d'une partie du public, a permis de stopper une série noire de quatre défaites d'affilée et de replacer le Gym à trois points du podium.

Nsoki et Ounas alignés d'entrée ?

Pour enchaîner un deuxième succès de suite à domicile contre Bordeaux ce vendredi, Patrick Vieira enregistre les retours de blessure d'Adam Ounas et Stanley Nsoki, deux des recrues majeures de l'été. Les deux joueurs étaient absents depuis fin septembre. Adam Ounas s'était blessé au ménisque à Monaco lors de la défaite 3-1 à Louis II. Stanley Nsoki avait été victime d'une blessure aux abdominaux face à Lille (1-1). "Ils sont opérationnels," confirme Patrick Vieira. "Je déciderai vendredi matin s'ils peuvent débuter".

Le milieu offensif et le défenseur central vont amener de la concurrence devant et derrière, et surtout de la fraîcheur mentale, eux qui n'ont pas vécu cette série noire (quatre défaites au mois d'octobre). Touché à la cuisse face à Reims, Christophe Hérelle sera lui aussi présent. Mais comme tout ne peut pas être rose chez les Rouge et Noir, le groupe sera amputé d'Alexis Claude-Maurice contre Bordeaux. Le milieu offensif, touché au mollet contre Reims, avait serré les dents pour terminer le match. Il sera absent au moins quinze jours a annoncé ce mercredi Patrick Vieira.