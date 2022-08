OGC Nice : Alexis Claude-Maurice prêté au RC Lens, Joe Bryan arrive

Après Calvin Stengs et avant Amine Gouiri, c'est le numéro 10 du Gym Alexis Claude-Maurice qui quitte la Côte d'Azur. Le milieu de terrain est prêté au Racing Club de Lens pour la saison. Dans l'autre sens le latéral gauche Joe Bryan arrive à l'OGC Nice.

Pas dans le groupe pour affronter le Losc, le milieu de terrain Alexis Claude-Maurice était malgré dans le Nord ce mercredi pour finaliser son départ vers le RC Lens. Le milieu de terrain est prêté une saison par le Gym, sans option d'achat pour les Sang et Or. Un départ qui ressemble à celui de Calvin Stengs, lui aussi prêté sans option d'achat en Belgique à Anvers. En revanche Nice devrait encaisser quelques millions en vendant l'attaquant Amine Gouiri au Stade rennais.

Bryan arrive, Diomandé aussi ?

L'international espoir n'est pas dans le groupe lui non plus et devrait filer en Bretagne dans les prochaines heures. Il croisera sur son chemin l'attaquant Gaëtan Laborde qui doit signer lui sur la Côte d'Azur d'ici jeudi soir. Fin de mercato intense à Nice ! Alors que le prêt de Joe Bryan (Fulham) est lui aussi officialisé ce mercredi soir. Il restera un défenseur central à trouver qui pourrait être le Lyonnais Sinaly Diomandé, selon une information révélée par L'Equipe ce mercredi.