OGC Nice : Amine Gouiri absent face au FC Metz

Déjà privé de Dolberg et Rony Lopes, l'OGC Nice va aussi devoir se passer d'Amine Gouiri ce dimanche face au FC Metz (15h). L'attaquant niçois est positif à la Covid et ne figure pas dans le groupe communiqué ce samedi par le club. Un nouveau coup dur pour les Aiglons.

La malédiction du buteur continue à l'OGC Nice. Alors que Kasper Dolberg est en convalescence après sa crise d'appendicite et que Myziane Maolida ressent toujours des douleurs aux ischios, c'est au tour de Amine Gouiri d'être touché par la guigne. Comme annoncé par L'Equipe et confirmé par Nice Matin ce samedi, l'attaquant du Gym est positif à la Covid et manquera la réception de Metz ce dimanche.

Myziane diminué mais dans le groupe

Buteur et passeur mercredi face à l'OM, Gouiri était en forme et devait être le leader d'attaque des Aiglons face aux Grenats, alors que Rony Lopes, touché à la cuisse, est lui aussi forfait et manquera 3 semaines de compétition. Diminué et incertain, Myziane figure bien dans le groupe communiqué ce samedi par le club. Dan Ndoye devrait lui être titulaire pour la 3e fois de la saison en Ligue 1. Comme attendu, William Saliba et Jean-Clair Todibo font leur retour après la défaite à Marseille (3-2) mercredi.