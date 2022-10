OGC Nice : Andy Delort de retour

Groupe au complet. Meilleur buteur remis sur pied. Les Aiglons n'ont aucune excuse avant d'affronter l'Estac dimanche à l'Allianz Riviera. Pire attaque de Ligue 1 après la victoire 2-1 d'Ajaccio à Marseille, le Gym devra jeter son bonnet d'âne pour s'imposer à la maison face à Troyes. Et pour cela, Lucien Favre peut compter sur Andy Delort. Touché au mollet et forfait en République tchèque, l'ancien montpelliérain était présent à l'entraînement ce samedi et va retrouver le groupe dimanche. Avec seulement six buts marqués en neuf matchs, les Aiglons s'en sont souvent remis à leur numéro 7 pour trouver le chemin des filets. Il est l'auteur de la moitié des buts en Ligue 1. De quoi soulager son copain Gaëtan Laborde. "J'ai des repères avec Andy, on se voit en dehors."

Toute l'équipe a des progrès à faire

L'ancien Rennais était face à la presse ce samedi pour évoquer le match face à l'Estac. "Tous les matchs sont importants. Mais c'est sûr que demain faut prendre des points. Toute l'équipe a des progrès à faire. On fait beaucoup d'efforts devant. On a manqué de réussite aussi sur les poteaux. Moi personnellement j'aurais pu être plus efficace. Mon premier but face à Paris m'a fait du bien. La victoire jeudi a fait du bien au moral. J'ai beaucoup couru. Je suis proche de mon record en terme de kilomètres parcourus, presque 13."