OGC Nice : Andy Delort forfait pour le déplacement à Belgrade

Le Gym devra faire sans son meilleur buteur Andy Delort face au Partizan Belgrade jeudi soir. Touché à la cuisse, l'attaquant niçois reste à la maison comme Ramsey et Barkley alors que Lemina et Atal sont de retour dans le groupe.

Coup dur pour les Aiglons. Andy Delort souffre d'une contracture à la cuisse et n'est pas du déplacement à Belgrade pour affronter le Partizan jeudi soir à l'occasion de la 2e journée d'Europa Conference League. Le meilleur buteur du Gym cette saison (4 buts) avait joué tous les matchs jusqu'à présent et restait sur ce bijou à Ajaccio qui a offert la victoire aux Aiglons. Luien Favre devra donc faire avec un seul et unique attaquant de pointe face aux Serbes. Gaëtan Laborde est bien présent dans le groupe, tout comme Youcef Atal et Mario Lemina, remis de leur pépin physique. En revanche Aaron Ramsey (blessé) et Ross Barkley (pas qualifié) sont restés à Nice.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Aiglons vont découvrir le Stade du Partizan ce mercredi

La délégation niçoise est arrivée en début d'après-midi à Belgrade et s'entraînera à 19h au Stade du Partizan. Avant cela, l'entraîneur Lucien Favre et Khephren Thuram se présenteront face à la presse pour répondre aux questions des journalistes français présents.