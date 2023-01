OGC Nice : Andy Delort pas convoqué pour la Coupe de France

Lucien Favre avait pourtant tenté de dissiper les nuages jeudi en conférence de presse. "Je l'ai trouvé très bien à l'entraînement cette semaine," nous avait répondu le coach du Gym alors que son attaquant n'était pas du déplacement à Rennes lundi. Officiellement malade, comme plusieurs autres coéquipiers, le buteur niçois était donc visiblement d'aplomb pour le déplacement au Puy-en-Velay ce samedi. Mais il ne figure pas dans le groupe convoqué pour l'entrée en lice des Aiglons en Coupe de France et ce choix de Lucien Favre semble confirmer qu'il existe bel et bien un malaise avec son attaquant.

ⓘ Publicité

Meilleur buteur du Gym l'an dernier avec Galtier, Delort ne retrouve pas la même connexion avec son coach cette saison. L'arrivée de Gaëtan Laborde aurait pu lui redonner le sourire, mais une blessure au genou contractée à Auxerre le 16 octobre et les choix tactiques du Suisse n'ont jamais vraiment permis aux deux ex-compères de Montpellier de jouer ensemble. "Si je les aligne ensemble je fais quoi du troisième joueur offensif ?" s'interrogeait Favre jeudi, en pensant à Nicolas Pépé. Le trio offensif mis en place depuis deux matchs n'offre qu'une seule place à la pointe de l'attaque et l'activité de Gaëtan Laborde semble privilégié à l'instinct de buteur de Delort, qui reste le meilleur buteur niçois cette saison avec Pépé (6 buts chacun).

Un départ inéluctable cet hiver ?

Alors quid de l'avenir ? La période des transferts qui vient de s'ouvrir laisse planer la menace d'un départ cet hiver. Mais dans un secteur offensif assez peu fourni, ce serait une grosse perte pour les Aiglons. Et un casse-tête pour la nouvelle direction sportive du Gym. "Le mercato hivernal est très compliqué" confirmait Favre jeudi, tout en laissant entendre qu'il souhaiterait bien du renfort pour pouvoir enfin appliquer ses idées de jeu.

Pour ce déplacement en Coupe de France, Hicham Boudaoui (genou), Pablo Rosario (mollet) et Aaron Ramsey (reprise) ne font pas partie du groupe eux non plus. Alors que Bulka (épaule) et Atal (cheville) se soignent toujours à l'écart de l'équipe.