OGC Nice : Andy Delort pas dans le groupe pour le match à Reims

Même si Didier Digard a assuré vendredi que Andy Delort était bien là et disponible, le buteur du Gym ne figure pas dans le groupe pour le match à Reims dimanche. Le numéro 7 niçois est en instance de départ et le FC Nantes serait la piste la plus chaude pour lui permettre de rebondir. Déçu par la direction prise par le club depuis cet été, Delort s'était braqué et n'avait plus la tête au football en ce début d'année. Ses relations fraîches avec Lucien Favre n'étaient pas étrangères à ce mal-être mais l'arrivée de Didier Digard sur le banc ne change pas ses envies de départ.

Boudaoui bien présent

Buteur et passeur mercredi face à Montpellier, Andy Delort a surement disputé son dernier match sous le maillot du Gym. Face aux Héraultais, Digard avait choisi de se passer de Viti et Ilie, deux joueurs souhaités par Favre l'été dernier. Ils sont tous les deux de retour dans le groupe, tout comme le latéral gauche Joe Bryan. Mario Lemina, lui, a signé à Wolverhamtpon vendredi et le club peut compter sur Hicham Boudaoui pour le remplacer au milieu de terrain. Sorti prématurément mercredi, Boudaoui est bien présent pour aider le Gym à poursuivre la dynamique enclenchée sur la pelouse du club rémois. Seuls Youcef Atal (cheville) et Marcin Bulka (épaule) sont encore à l'infirmerie.