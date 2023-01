OGC Nice : Andy Delort prêté à Nantes

Andy Delort ne portera plus le maillot de l'OGC Nice

Depuis qu'on l'avait croisé à la sortie du centre d'entraînement du Gym il y a dix jours, cartons à la main, Andy Delort n'avait pas remis les pieds à Nice. Parti fâché, le buteur ne voulait plus porter les couleurs d'un club qui lui avait promis une revalorisation et un rôle central cette saison, ce qu'il n'a jamais eu. C'est donc à Nantes que Delort va rebondir et tenter de retrouver du plaisir. Prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison dans l'équipe d'Antoine Kombouaré, l'attaquant pourra notamment se frotter à la Juventus Turin dans quelques semaines en Europa Ligue.

25 buts en 18 mois sur la Côte d'Azur

Auteur de 25 buts sous le maillot du Gym en 18 mois, Delort aura réussi à marquer les esprits. Comme souvent. Et l'histoire d'amour se termine mal. Comme toujours avec lui. Mais il faudra se souvenir de son doublé face à St-Etienne et son triplé à Reims en fin de saison dernière pour sauver les apparences et envoyer le Gym en Europe.