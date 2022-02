OGC Nice - Angers : "On doit grandir" prévient Galtier

Le rythme s’est ralentit cette semaine. Cardiaque et sur le terrain. Après la folle semaine olympique, qui a ressemblé aux montagnes russes pour le Gym, les Rouge et Noir ont pu récupérer physiquement et travailler tactiquement pour ne pas manquer la réception d’Angers dimanche. "J’ai dit aux joueurs que c’était à eux de choisir quelle histoire ils veulent donner au match. Soit on joue comme face à Clermont et on va au devant de grandes désillusions, soit on joue comme Lyon l’a fait face à nous." Mieux vaudrait choisir la seconde option pour éviter de tomber du podium, alors que Strasbourg peut passer devant les Aiglons ce week-end avant de les recevoir dans 8 jours à la Meinau.

"Notre équipe n’est pas constante."

Le calendrier va s’accélérer d’ici mi-avril avec des affrontements presque chaque week-end face à des concurrents directs pour l’Europe. Le Gym serait donc inspiré de ne pas perdre de nouveaux points dimanche face à ces Angevins eux aussi dans le dur après trois revers de suite. "On n’a pas de pression par rapport à ce match mais une obligation. On a perdu trop de points. On doit grandir. À tous les niveaux. Les joueurs, le staff, le club dans son ensemble. On doit se demander ce qu’on veut faire de ce projet ambitieux. Notre équipe n’est pas constante alors que c’est la marque de fabrique des grandes équipes."

Gouiri devrait être là

Pour repartir de l’avant en Ligue 1 le Gym espère pouvoir compter sur son meilleur buteur. Touché à la cuisse à Lyon, Amine Gouiri (10 buts) s’est entraîné à l’écart du groupe cette semaine, mais devrait être dans le groupe dimanche si on décrypte les mots du coach ce vendredi. "Amine a préféré sortir à Lyon par précaution. Il a ressenti un point de contracture. Demain (samedi) il devrait s’entrainer normalement avec nous." Les seuls absents certains sont donc toujours Jordan Amavi et Youcef Atal.