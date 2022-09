OGC Nice - Angers : et de douze pour les Aiglons !

Le GYM espère basculer du bon côté. Après deux prestations plutôt encourageantes en Europa Conférence League et une victoire en championnat contre Ajaccio, les hommes de Lucien Favre ont la possibilité de lancer une bonne dynamique, juste avant la trêve internationale. Pour cela, il faut gagner ce dimanche 18 septembre contre un Angers.

Ce match sera aussi déjà le douzième de la saison. Forcément, ça commence à tirer un peu sur les organismes des joueurs. "On ne calcule pas trop et on essaye de faire attention à la récupération. C'est important pour tenir le rythme", juge Alexis Beka Beka, milieu de terrain du GYM, "on a un gros effectif aussi qui nous permet d'apporter un plus à l'équipe dans ce domaine".

Il n'y aura pas de joueur forfait pour la rencontre face à Angers, à part Aaron Ramsey. "Tous les joueurs qui ont eu un problème gastrique lors du déplacement à Belgrade sont remis", a ajouté Lucien Favre.