OGC Nice - Angers : La der' de la saison à l'Allianz Riviera

Ce dimanche soir (21h), l'OGC Nice reçoit Angers pour le dernier match de la saison de Ligue 1 à domicile. L'occasion de fêter à l'Allianz Riviera cette saison historique pour le club de football niçois. Le Gym appelle tous ses fans à venir en rouge et noir et participé à de nombreuses animations.

L'OGC Nice terminera troisième de Ligue 1. Une saison historique pour le club du président Jean-Pierre Rivère, qui après avoir disputé l'Europa League cette saison, aura la possibilité de jouer la prestigieuse Ligue des Champions. Un changement de planète pour ce Gym rendu possible par les prestations exceptionnelles des joueurs de Lucien Favre.

C'est justement pour fêter les Baysse, Cardinale, Dante, Balotelli and co que l'OGC Nice invite ces supporters à venir en rouge et noir au stade. Un énorme tifo aux couleurs du club sera déployé dans tous le stade avant le coup d'envoi du match Nice-Angers (coup d'envoi 21h à suivre sur France Bleu Azur). Mais les fais des aiglons ont rendez-vous dès 18h à l'Allianz Riviera !

Posez avec Mèfi !

De nombreuses animations seront mises en place : exposition des plus belles unes de presse de la saison, atelier maquillage, distribution de stickers " #VotezLeGym ", la possibilité de prendre une photo avec l'aigle Mèfi sur le parvis du stade... Un feu d'artifice conclura la soirée.

La fête sera belle ce dimanche pour la der' de la saison à l'@AllianzRiviera

Le programme des festivités ➡️https://t.co/xX86VssMXe#OGCNSCO pic.twitter.com/8Xn5JbcaQp — OGC Nice (@ogcnice) May 13, 2017

José Cobos à l'honneur

L'ancien capitaine de l'OGC Nice, José Cobos sera mis à l'honneur avant cette der' de la saison à domicile. Défenseur du Gym entre 1999 et 2005, l'ex-joueur aujourd'hui maire-adjoint à la ville de Nice recevra le trophée de l'Ancien Aiglon remis au centre de la pelouse. Juste avant, Cobos rencontrera les supporters au café des Aiglons situé au Musée national du Sport, à partir de 19h30.