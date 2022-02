OGC Nice - Angers : retrouver de l'appétit

A l'heure du déjeuner, les Aiglons doivent (re)sortir les crocs ! Battus deux fois de suite sans marquer, face à Clermont (0-1) et à Lyon (2-0), les Niçois reçoivent des Angevins encore plus patraques en Ligue 1. Les joueurs de Gérald Baticle restent sur trois revers et glissent lentement au classement (13e) depuis le début de l'automne.

Il va falloir avoir l'estomac bien accroché jusqu'en avril !

Ces Angevins semblent donc une proie idéale pour retrouver de l'appétit et remettre trois points dans la valise alors que la suite du voyage s'annonce sacrément périlleuse. Strasbourg, Paris, Montpellier, Marseille et Rennes vont se succéder sur le chemin des Aiglons d'ici la mi-avril, sans oublier évidemment la demi-finale de Coupe de France face à Versailles le 1er mars.

On est un groupe jeune

Mais avec ces Aiglons, il faut se méfier des rapports de force sur le papier. Ils semblent parfois s'inverser sur le terrain, sans que le défenseur Jean-Clair Todibo ne parvienne à l'expliquer. "Il faut qu'on arrête de perdre des points quand on est favori, surtout à la maison. On est un groupe jeune, mais je ne sais pas pourquoi on passe au travers de certains matchs. Il faut demander au coach !"

Les joueurs ont les clés pour Galtier

Christophe Galtier estime que ce sont justement les joueurs qui ont la solution dans leurs pieds... et dans la tête. "A eux de savoir quelle histoire ils veulent donner au match. Soit on joue comme face à Clermont et on va au-devant de grandes désillusions. Soit on joue comme Lyon l'a fait contre nous et on aura plus de chance de s'imposer. Je veux voir de l'énergie et de l'enthousiasme pour mettre en difficulté cette équipe angevine." Le coach a décidé de se passer d'Alexis Claude-Maurice pour cette rencontre, seul absent surprise côté Niçois. Amine Gouiri est lui bien présent.