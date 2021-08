OGC Nice : sur le banc, acte 1 pour Christophe Galtier

Il va diriger pour la première fois l'OGC Nice dans une rencontre officielle, dimanche, contre Reims pour la première journée de Ligue 1. 77 jours après avoir été sacré champion de France avec Lille, Christophe Galtier ne veut pas se voir non plus comme un sauveur de la Côte-d'Azur.

Dimanche, Christophe Galtier commencera réellement sa mission d'entraîneur de l'OGC Nice, en s'asseyant sur le banc de l'Allianz Riviera. Auréolé de son titre de champion de France avec Lille, élu meilleur entraîneur de Ligue 1, il est attendu, notamment par les supporters qui voient presque en lui la garantie d'une saison réussie. Et pourtant, le Marseillais d'origine a essayé de faire redescendre la pression, à 48h du coup d'envoi de la saison contre le Stade de Reims.

Vivre une saison agréable, dynamique, de faire plaisir à nos supporters

"Je n'ai aucune pression", a-t-il répondu. "Seulement l'envie de bien démarrer le championnat, de vivre une saison agréable, dynamique, de faire plaisir à nos supporters, faire plaisir aux gens qui aiment le club". Alors que certains supporters se prennent déjà à rêver d'une qualification en Coupe d'Europe, et qu'avec le mercato XXL du club, Nice se pose en candidat crédible, Galtier parle du "jeu des médias, de faire des pronostics sur les favoris, sur les surprises éventuelles. Et souvent vous vous trompez".

"Je n'ai aucune pression" a dit Christophe Galtier en conférence de presse. © AFP - Valery HACHE

Reste le quotidien, le terrain d'entraînement, sur lequel le Gym est encore dans une "période de réglages" dixit Galtier. Le coach attend de ses joueurs davantage de précision sur un plan défensif et davantage de justesse offensivement. Mais Dante, l'expérimenté défenseur (37 ans) a remarqué à l'entraînement, que son coach était "très très exigeant, avec tout le monde. Ca va faire la différence dans notre progression", avant de saluer sa "gestion humaine, sa façon de garder le groupe sous tension".

Dante sera son capitaine

Et si Dante était présent à cette conférence de presse, c'est qu'il a été confirmé dans son rôle de capitaine des Aiglons pour cette saison. "Dès le premier jour où je l'ai rencontré, je l'ai appelé 'mon capitaine'. Évidemment qu'il le sera", a souligné Galtier, rappelant que son numéro 4 était "revenu, et même bien revenu, même s'il n'est pas encore à 100%" après sa grave blessure au genou qui l'avait éloigné des terrains pendant neuf mois. "Le foot me manquait tellement qu'il fallait faire des efforts pour revenir", a dit le Brésilien en souriant.

Brassard autour du bras, Dante (ici contre Milan) a participé à la préparation. © AFP - Loris Roselli / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Il sera donc capitaine au coup d'envoi dimanche. Mais qui le suppléera s'il est amené à sortir, puisque le vice-capitaine Pierre Lees Melou est parti à à Norwich ? Ca, Christophe Galtier n'a pas tranché, et affirmé qu'il avait l'habitude de fonctionner "avec trois ou quatre leaders, avec qui j'échange beaucoup avant de prendre une décision. Je les ai en tête, ils s'en apercevront, le jour où je leur demanderai de les rencontrer".

Côté effectif, Galtier dirigera son premier match officiel sans Morgan Schneiderlin (genou), Alexis Claude-Maurice (péroné), Evann Guessand (cuisse) et Alexis Trouillet (contracture). La nouvelle recrue Calvin Stengs (cuisse) ne sera pas non plus de la partie, et devrait aussi manquer la deuxième journée face à Lille. Quand à Kasper Dolberg, ménagé jeudi, Christophe Galtier attend de connaître son "ressenti sur le plan athlétique" pour savoir si l'attaquant danois débute.