OGC Nice - Bayer Leverkusen : "Je me sens soutenu par la direction"

Quasiment éliminé de la Ligue Europa, l'OGC Nice reçoit le Bayer Leverkusen ce jeudi soir à l'Allianz Riviera. Les Aiglons doivent surtout sauver l'honneur... et leur entraîneur. Patrick Vieira est sous pression après 4 défaites. Il s'est montré combatif et serein ce mercredi face aux journalistes.

Très tendu face aux journalistes après la défaite face à Dijon dimanche, Patrick Vieira était cette fois étonnamment serein ce mercredi, le ton posé, les idées claires et l'esprit "combatif", à la veille de recevoir le Bayer Leverkusen en Europa Ligue (21h). Son équipe n'a plus grand chose à jouer dans cette poule C, mais lui joue peut-être une partie de son avenir sur le banc du Gym. Une situation précaire qui ne semble pas l'atteindre psychologiquement. "Je suis combatif. On est dans une situation où les critiques, les "on dit", font partie de notre métier. Ce sont les résultats qui conditionnent tout ce qui se passe autour du club. Je me sens soutenu par la direction et par les joueurs."

Pas d'entrevue avec Jean-Pierre Rivère. Une "complicité" avec Julien Fournier

Une confiance pourtant ébranlée par cette série de 4 défaites, mais aussi par cette sortie médiatique de Jean-Pierre Rivère dimanche juste avant le coup d'envoi du match contre Dijon. "On n'est pas aveugle. On est très conscient de ce qui se passe. Mais je ne vais pas m'exprimer sur le cas Vieira devant vous. Si j'ai des choses à lui dire, c'est en tête à tête." Trois jours après, le coach assure ne pas avoir reçu la visite de son président. "Non je ne l'ai pas vu. Je sais qu'il est aussi affecté que nous par ces résultats. Comme les joueurs et le staff. Moi j'ai des échanges réguliers avec Julien Fournier. On se voit quasiment tous les jours. Il y a une complicité entre nous."

Dolberg, Atal, Dante et Lees-Melou forfaits, retour de Kamara

Cette proximité avec le directeur du football de l'OGC Nice protège pour le moment l'entraîneur du Gym. Vieira ne joue à priori pas sa tête face au Bayer Leverkusen et devrait encore être sur le banc dimanche à Reims. Privé de Hicham Boudaoui, Morgan Schneiderlin (suspendus), Kasper Dolberg (lésion adducteurs), Youcef Atal (béquille à la cuisse), Pierre Lees-Melou (entorse de la cheville) et Dante (genou), le Gym joue surtout pour l'honneur face aux Allemands. Balayés 6-2 à l'aller, les Aiglons doivent l'emporter par au moins quatre buts d'écarts pour rester en vie avant la dernière journées en Israël jeudi prochain. Mission impossible alors que les Allemands jouent également leur qualification en 16e de finale ce jeudi sur la pelouse de l'Allianz Riviera.

Montrer de la rage

La bonne nouvelle c'est le retour d'Hassane Kamara, qui devrait être aligné d'entrée à gauche si l'on en croit son entraîneur. "Pour être clair je vais aligner la meilleure équipe possible pour gagner ce match. On doit montrer de la détermination." Présent aux côtés de son coach en conférence de presse, le latéral suisse estime lui aussi qu'il faut afficher "un esprit de révolte". "On doit montrer de la rage et tout faire pour gagner ce match. On est tous frustré de la situation. On a un très bon groupe avec de la qualité." Reste maintenant à le démontrer.

OGC Nice - Bayer Leverkusen, match à vivre dès 20h45 sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié aux commentaires. Coup d'envoi à 21h.