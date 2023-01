OGC Nice : Bech Sörensen quitte le GYM, retour en Angleterre

C'est un rendez-vous manqué. les noces entre Mads Bech Sörensen et le GYM n'auront finalement duré que six mois. le grand défenseur danois, prêté par Brentford, retourne à l'envoyeur sans jamais avoir été aligné en compétition officielle par Lucien Favre cette saison.

La cinquième roue du carrosse rouge et noir en défense dans l'esprit de Lucien Favre

Il était arrivé à la fin de l'été pour compenser le départ de Flavius Daniliuc, mais a tout de suite été relégué derrière Jean-Clair Todibo, Dante, Mattia Viti et même le milieu Pablo Rosario. On l'a bien vu grapiller des minutes lors de la trêve mondiale lors des matchs amicaux contre le Standart de Liège et Girona, pas de quoi faire douter Lucien Favre visiblement. Reste à savoir désormais si le GYM compte le remplacer numériquement durant le mercato d'hiver.