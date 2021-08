OGC Nice - Bordeaux : avec Dolberg et Stengs

En attendant de renforcer son attaque d'ici la fin du mercato, l'OGC Nice pourra compter sur sa gâchette Kasper Dolberg. L'unique buteur du match arrêté face à l'OM était incertain après une blessure au genou contractée cette semaine à l'entraînement. "Il a ressenti une vive douleur" expliquait Christophe Galtier. Finalement le Danois est bien là face aux Girondins, tout comme l'ailier Calvin Stengs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Première pour Stengs ?

Le feu-follet néerlandais devrait effectuer ses premiers pas en rouge et noir. "Il est prêt à jouer. Peut-être pas 90 minutes mais il s'est bien entraîné cette semaine," jugeait son coach. Face à Bordeaux, le Gym est en revanche privé de Youcef Atal, touché à la cuisse face à Marseille. On retrouve aussi à l'infirmerie Claude-Maurice (péroné), Guessand (cuisse) et Schneiderlin (genou).