OGC Nice - Brest : qu'est ce qui change ce samedi à l'Allianz Riviera ?

Après les incidents face à l'OM le 22 août dernier, l'OGC Nice avait annoncé une série de mesures pour renforcer la sécurité à l'Allianz Riviera. La réception de Brest ce samedi soir à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1 ressemble à un premier test grandeur nature.

Les bouteilles en plastiques interdites

De retour au stade après deux rencontres à huis clos, les supporters vont devoir laisser les bouteilles à la maison. Elles sont dorénavant interdites et remplacées aux buvettes par des gobelets en carton. Autre changement visible, la rétractation des quatre premiers rangs de chaque virage. A la demande du club, la société Nice Eco Stadium, en charge de la gestion de l'Allianz Riviera, a procédé à l'opération. "Cela permet d'éloigner les tribunes de cinq mètres par rapport au terrain et de créer un vide de 2m60 entre le bas de la tribune et la pelouse," explique le directeur de Nice Eco Stadium Patrick Florence.

Les filets installés d'ici le 7 novembre

En revanche, pas encore de filet anti-projection devant les virages. Ils seront installés d'ici la réception de Montpellier le 7 novembre, date de la réouverture de la Populaire Sud, encore fermée pour deux rencontres, sur décision préfectorale. Les membres de la Populaire Sud seront malgré tout présents en nombre ce samedi. La tribune Ray devrait notamment être pleine.

Retour de Dolberg

Côté terrain, le Gym peut compter sur les retours de Kasper Dolberg et Hicham Boudaoui. Les deux joueurs reviennent de blessure et postulent à une place dans le onze. Justin Kluivert (blessé) et Youcef Atal (suspendu) sont quant à eux absents pour cette rencontre entre deux clubs aux dynamiques opposées en ce début de saison.