OGC Nice : briser le plafond de verre à domicile face aux Verts

Après quatre mois de diète à la maison, les Aiglons sont affamés et veulent croquer les verts ce dimanche à l'heure du déjeuner (13h). La dernière victoire à l'Allianz Riviera remonte au 3 octobre dernier face à Nantes (2-1), une éternité pour le Gym, qui n'a du coup pas enchaîné deux succès d'affilée en Ligue 1 depuis le match aller à Geoffroy-Guichard face à l'ASSE le 18 octobre (3-1).

Les Verts ne sont pas dans leur assiette

Occasion à saisir donc ! Surtout que les Verts ne sont pas dans leur assiette. Corrigés par Lyon dans le derby (5-0) la semaine dernière ils se présentent sur la Côte d'Azur avec encore de nombreux absents. Khazri, Retsos, Gabriel Silva sont toujours indisponibles. En revanche Claude Puel peut compter sur son capitaine Mathieu Debuchy et le défenseur Harold Moukoudi, remis du Covid. Du côté du Gym, seul Yoan Cardinale est de retour dans le groupe après le déplacement au stade Bollaert. Rony Lopes et Morgan Schneiderlin sont toujours en phase de reprise et devraient être disponibles mercredi au stade Louis II pour le derby face à Monaco.

Deux des pires attaques de Ligue 1

S'il ne faut pas s'attendre à un menu étoilé ce dimanche entre deux des pires attaques de Ligue 1, qui n'ont marqué que deux fois en quatre matchs depuis la reprise, on se contenterait bien, du côté du Gym, de vider les Verts sans la manière, pour y voir un peu plus clair. 12e de Ligue 1 avec 26 points, Nice peut seulement doubler Montpellier ce week-end pour continuer de se rapprocher du Top 10.

Pour tenter de relancer la machine offensive, les rouges et noirs comptent sur le retour en forme de leur buteur Kasper Dolberg. Muet depuis le 29 octobre et ce dernier but inscrit face à Lille (1-1), le Danois se sent mieux après une première partie de saison tronquée par les blessures, le Covid et un cambriolage forcément traumatisant. "C'est humain de douter mais je garde confiance dans mes qualités et je suis optimiste pour la suite," a rassuré vendredi le grand blond avec deux chaussures noires.

OGC Nice - AS Saint-Etienne (22e journée de Ligue 1) : match à vivre en direct et en intégralité dès 13h sur France Bleu Azur (fréquence 103.8 ou sur l'appli France Bleu) avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié aux commentaires.