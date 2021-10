OGC Nice : chasser les démons à Angers

Un an tout juste après la grave blessure de Dante sur cette même pelouse du stade Raymond-Kopa, le Gym est de retour ce dimanche à Angers pour tenter conserver sa place sur le podium. Et faire mieux qu'à Lorient ou à Troyes où les Aiglons n'avaient pas été à la hauteur de leur statut.

1er novembre 2020. Il y a un an presque jour pour jour l'OGC Nice gagne 3-0 à Angers mais perd son capitaine Dante, gravement blessé au genou sur une action anodine. Après la rencontre les mines sont fermées même si le Gym est 4e de Ligue 1 ce soir-là après son match le plus abouti de ce début de saison globalement réussi. Patrick Vieira a le masque et les semaines suivantes lui donnent raison. Le Gym s'effondre sans son capitaine, enchaîne quatre défaites d'affilée (deux en Ligue 1 et deux en Ligue Europa) et l'enfer de Dante finit par emporter Vieira, licencié début décembre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Effacer les défaites à Lorient et Troyes

Un an après, voila les Aiglons de retour sur cette pelouse du stade Raymond-Kopa, avec un Dante retrouvé et un statut à défendre. Depuis son retour sur les pelouses cet été, le capitaine est le seul joueur rouge et noir à avoir disputé toutes les minutes de jeu de la saison. Avec la meilleure défense de Ligue 1, le Gym est sur le podium et espère le rester à l'issue de cette 12e journée.

Match à vivre sur France Bleu Azur

Mais pour cela il faudra faire mieux que lors des déplacements précédents à Lorient ou Troyes, où le Gym s'est incliné sans briller. "A nous de décider quelle histoire on veut donner à ce match," prévient Christophe Galtier. "Si on est sur les mêmes intentions qu'à Troyes, ce n'est même pas la peine d'y aller, on laisse les trois points à Angers et on fait des économies."

Delort de retour

Pour battre ces Angevins plutôt séduisants depuis le début de saison, Galtier est privé de plusieurs armes offensives, mais peut compter sur le retour dans le groupe d'Andy Delort. L'ancien Pailladin n'était pas qualifié pour affronter l'OM mercredi. En revanche pas de Dolberg, finalement absent en raison de problèmes d'ordre personnel. Evann Guessand lui est forfait au moins jusqu'à la prochaine trêve internationale.