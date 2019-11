OGC Nice : Claude-Maurice de retour, Tameze encore écarté

L'OGC Nice (15e) reçoit Angers (3e) samedi (20h) à l'Allianz Riviera à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1. Le Gym est privé de nombreux joueurs en défense et Patrick Vieira a une nouvelle fois choisi de se passer de ses milieux Tameze et Walter. Claude-Maurice et Atal sont, eux, de retour.

Nice, France

Il faudra encore attendre pour voir le groupe de l'OGC Nice au complet. Alors que le Gym joue un match crucial ce samedi à l'Allianz Riviera face à la bonne surprise de ce championnat, Patrick Vieira va devoir encore une fois réinventer sa défense. Blessé face à Lyon, Christophe Hérelle est absent jusqu'à la trêve. Andy Pelmard est lui aussi forfait jusqu'en janvier. Quant à Patrick Burner, il est suspendu après son expulsion face aux Lyonnais. Dans ce secteur l'entraîneur récupère quand même Youcef Atal, qui a purgé sa suspension dans le Rhône et qui devrait récupérer sa place sur le côté droit de la défense.

Une treizième défense différente en quinze matchs ?

Dans l'axe, Dante devrait être associé à Malang Sarr. Après être passé totalement à côté de son match dans le Rhône, Stanley Nsoki pourrait quant à lui faire les frais du retour dans le groupe de Racine Coly. Bref, Vieira va devoir faire des choix. Et aligner probablement une treizième défense différente en quinze journées. Deux formules seulement ont été alignées deux fois cette saison : Burner - Pelmard - Lloris - Coly (Rennes et Montpellier) et Burner - Pelmard - Nsoki - Coly (Dijon et Lille). Pas évident pour retrouver l'imperméabilité de la saison dernière (16 "clean sheet" la saison dernière - un seul cette saison).

Tameze et Walter toujours pas dans le groupe

S'il est contraint de se passer de plusieurs joueurs derrière, Patrick Vieira a choisi de se passer, une nouvelle fois, des services de Rémi Walter et Adrien Tameze au milieu de terrain. Interrogé jeudi en conférence de presse sur la situation d'Adrien Tameze, écarté du dernier déplacement à Lyon, Patrick Vieira assurait qu'il faisait encore "partie des joueurs importants". Joueur le plus utilisé la saison dernière (37 matchs de Ligue 1 sur 38), Tameze est rétrogradé dans la hiérarchie des milieux de terrain, au profit des jeunes Khephren Thuram (18 ans - 3 apparitions cette saison) et Hicham Boudaoui (20 ans - 2 apparitions). "Ce qu'il est en train de faire en ce moment est insuffisant pour que je le prenne dans le groupe," prévenait Patrick Vieira jeudi. Même sanction pour Rémi Walter. Son compteur reste bloqué à un match, disputé face à Amiens lors de la 1ere journée. Blessé face aux Picards, il avait fait son retour dans le groupe à Strasbourg, avant de disparaître de la circulation, visiblement sans explication.

La bonne nouvelle vient du retour dans le groupe d'Alexis Claude-Maurice. Blessé au mollet face à Reims, l'ancien Lorientais pourrait être aligné d'entrée sur le côté gauche de l'attaque et former un trio de recrues aussi prometteur que décevant pour le moment (Claude-Maurice - Dolberg - Ounas). A moins que Patrick Vieira ne décide de reconduire un 4-4-2 comme à Lyon avec Adam Ounas en second attaquant derrière le Danois.

Sept forfaits côté Angevin

Les Angevins, qui restent sur trois matchs sans encaisser de but, sont eux aussi privés de nombreux éléments pour ce déplacement à l'Allianz Riviera. L'ancien Niçois Stéphane Bahoken (cuisse) est forfait, comme Ismaël Traoré (psoas), Rayan Aït Nouri (malade), Casimir Ninga (cuisse), Wilfried Kanga (dos), Ibrahim Cissé (cheville) et Farid El Melali (orteil). Sept forfaits en tout, compensés par les retours dans le groupe de Vincent Manceau et d'Angelo Fulgini.

OGC Nice - Angers à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur dès 19h45 avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié.