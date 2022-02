OGC Nice - Clermont : repasser devant Marseille... sans penser à l'OM !

"L'actualité c'est le match de Clermont". Même si Julien Fournier s'est agacé vendredi des questions sur le match face à l'OM, tous les regards sont déjà tournés vers ce derby mercredi prochain en quart de finale de la Coupe de France. Il suffit de jeter un œil à la billetterie pour s'en rendre compte. Assaillie par les réservations depuis la mise en vente des billets mercredi dernier, les deux virages sont déjà complets et on devrait jouer à guichets fermés face à l'OM. Alors que seulement 20.000 places ont trouvé preneur pour la réception de Clermont, une rencontre pourtant primordiale pour la suite de la saison.

Venez nombreux et soyez bruyant !

"Cette équipe mérite du soutien et je pense qu'on pourrait monter en gamme en terme d'encouragements," estime Thierry Oleksiak, adjoint de Christophe Galtier. "Je ressens à Nice une vraie passion pour le club et un vrai amour pour le foot. J'ai connu des moments très forts au stade du Ray quand j'étais joueur. Alors venez nombreux et soyez bruyant !" exhorte celui qui a joué sous le maillot du Gym pendant trois saisons (1986 - 1989) et qui remplaçait vendredi le coach en conférence de presse.

Je n'ai pas senti d'euphorie après Paris

Pour digérer la qualification à Paris et ne pas trop se lécher les babines avant la réception de l'OM dans cette même Coupe de France, le staff a proposé une "proposé une grosse semaine de travail, focus sur Clermont et uniquement sur Clermont," indique Oleksiak. "Je n'ai pas senti d'euphorie après Paris. C'est bien de vivre des moments comme ceux-là mais il faut passer à autre chose et je peux vous dire qu'on l'a suffisamment répéter au groupe cette semaine !"

Le Gym vise une sixième victoire de suite en Ligue 1

L'enjeu évidemment c'est d'aligner une sixième victoire de suite, pour égaler le record de 2016, et reprendre la 2e place à l'OM. Les Aiglons ont regardé les Phocéens s'imposer avec autorité face à Angers vendredi soir (5-2) et doivent répondre face ) Clermont. Les Auvergnats (15e) bataillent pour le maintien mais restent sur une victoire cruciale face à Rennes (2-1) grâce notamment à un but de Lucas Da Cunha, prêté par le Gym. Conformément à l'accord passé entre les deux clubs, Da Cunha ne sera pas aligné ce dimanche. Du côté des Aiglons, pas de Jordan Amavi (genou) ni de Pablo Rosario (suspendu) mais retour de Calvin Stengs.