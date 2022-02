OGC Nice - Clermont : un absent surprise dans le groupe

Pas de quatre à la suite pour Jordan Amavi. Titulaire trois fois d'affilée sur le côté gauche de la défense du Gym depuis son arrivée de l'OM cet hiver, le latéral est forfait pour la réception de Clermont ce dimanche à l'Allianz Riviera. Il souffre selon le club d'une "douleur au genou" et ne figure pas dans le groupe dévoilé ce samedi. Pas non plus de Pablo Rosario. Le milieu néerlandais est suspendu et souffre de toute façon d'une blessure aux ischios.

Stengs de retour

En revanche retour de son compatriote Calvin Stengs. L'ailier, qui avait manqué le déplacement à Paris, est rétabli d'une entorse à la cheville et pourrait retrouver le côté droit du milieu de Christophe Galtier, pour amener davantage de percussion que Hicham Boudaoui. La dernière recrue Billal Brahimi est elle aussi bien présente et pourrait effectuer ses premiers pas à l'Allianz Riviera ce dimanche.

OGC Nice - Clermont : avant-match dès 14h30 sur France Bleu Azur.