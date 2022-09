Jean-Pierre Rivère, après les incident à l'Allianz Riviera : "Y'en a marre, ce n'est plus supportable"

Très marqué par ces nouveaux incidents à l'Allianz Riviera, le président de l'OGC Nice était resté muet jeudi soir à l'issue du match face à Cologne. Ce vendredi midi, à froid, Jean-Pierre Rivère est revenu longuement face à la presse sur la vente de places, l'organisation du déplacement des supporters allemands et la configuration du stade.

"Y’en a marre. C’est terrible. Ce n’est plus possible. Le football est un sport, un jeu, on accueille des familles, des enfants. Ce n’est plus supportable. On n’a pas le droit juridiquement de ne pas vendre les places. Mais aujourd’hui, on se demande s’il ne vaut mieux pas prendre des sanctions plutôt que de d’accueillir ces supporters. Ils ont passé la journée à boire."

"Depuis l’ouverture du stade, je dis la même chose. C’est un outil magnifique, mais avec une complexité de sécurité très forte. Ce stade ne peut pas être sectorisé. À part le parcage visiteur, le reste c’est "open bar". La conception du stade est comme ça, avec l’idée que les gens vont s’adapter au stade et pas l’inverse. On est locataire de ce stade. Je n’ai pas l’autorité de sécuriser ce stade."

"Le constat que je fais c’est qu’il y a des hooligans et que ces gens-là n’ont rien à faire dans un stade ni autour d’un stade. Notamment certains Parisiens. Il faut trouver des solutions pour que ces gens-là n’approchent plus d’un stade."

"Je tiens à dire un mot à nos stadiers. Ils ont leur gilet jaune et leurs mains. Comment voulez-vous qu’un stadier payé 50 euros se mette en travers de ces hordes."

"Ce n’est pas les 8.000 allemands qui posent problème. Et ça me navre que ce soit une frange très courte qui pénalise tout un club. Au départ, on voit ces milliers de supporters et on a l'impression que c'est bon enfant. Finalement, je suis surpris de voir que ces hooligans étaient aussi nombreux. Probablement qu'ils n'étaient pas suffisamment repérés par leur propre service de sécurité."

"Je n’ai pas pour habitude de lâcher un navire quand ça tangue, mais quand je suis au stade hier je me dis qu’est-ce que je fous là ?"

"Je n'ai pas échangé avec Ineos à ce sujet. J'espère qu'on n'aura pas de sanctions. Le club va porter plainte, oui."