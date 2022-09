OGC Nice - Cologne : parfum d'Europe à l'Allianz Riviera

Des milliers de supporters de Cologne en tribune, un stade au nom d'une compagnie d'assurance allemande et des Aiglons qui évolueront avec leur tenue "extérieur", en blanc, c'est à se demander qui évoluera à domicile ce jeudi soir à l'Allianz Riviera. Les Aiglons vont toucher du doigt la culture foot allemande. Ces processions de supporters qui s'organisent pour suivre les clubs engagés en Europe. Le Camp Nou de Barcelone avait vu débarquer 40.000 supporters de Francfort la saison passée. On se souvient aussi du Parc des Princes colorés en jaune pour la réception de Dortmund il y a quelques années. Cette fois c'est le virage nord de l'Allianz Riviera qui parlera exclusivement allemand.

Cologne n'est plus Modeste

Pris de cours par les réservations outre-Rhin pour ce match, l'OGC Nice a dû interrompre les ventes de billets en ligne au grand public. Le club a finalement laissé les 8.000 places du virage nord à Cologne. On aura donc un match en tribune avant de voir, on l'espère, une belle opposition sur la pelouse. Toujours invaincu en Bundesliga (deux victoires - trois nuls) et vainqueur à Wolfsburg le week-end dernier, Cologne est 6e au classement et confirme sa belle saison terminée à la 7e place au mois de mai. Malgré le départ de son meilleur buteur Anthony Modeste la saison passée (20 réalisations), le club entraîné depuis la saison dernière par l'homme au béret Steffen Baumgart continue de performer et ressemble au principal adversaire du Gym dans ce groupe D.

Sans Ramsey, Atal et Barkley

"On espère finir dans les deux premiers," a confirmé mercredi Lucien Favre, qui vit un début d'été compliqué. Ses Aiglons n'ont toujours pas gagné à la maison en championnat et végète à la 16e place en championnat. L'Europe peut donc servir de tremplin. "Il faut rester positif. C'est à nous de retourner la situation," explique le coach, qui sera privé de plusieurs titulaires. Sorti blessé à la cuisse face à Monaco, Youcef Atal ne sera pas là mais devrait retrouver les terrains assez vite. Le milieu gallois Aaron Ramsey manquera trois semaines de compétition après avoir ressenti une douleur aux ischios face au club du Rocher dimanche dernier. Pas non plus de Ross Barkley, pas qualifié pour le match. En revanche le milieu Mario Lemina, suspendu depuis trois matchs en Ligue 1, réintègre le groupe.

