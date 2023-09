OGC Nice : "Décision la semaine prochaine pour Sirigu"

A la veille du déplacement à Paris, Francesco Farioli était face à la presse ce jeudi. Notamment pour évoquer la situation de Salvatore Sirigu. Le gardien italien s'entraîne à Nice depuis la semaine dernière. Le Gym envisage de le faire signer comme doublure de Marcin Bulka mais des doutes subsistent concernant la forme physique de l'ancien gardien du PSG. Victime d'une rupture du tendon d'Achille la saison dernière, Sirigu doit prouver qu'il a récupéré et peut être une solution fiable en cas d'absence de Bulka.

"Sirigu est un grand gardien, il s'entraine avec nous depuis une semaine. la décision sera prise dans les prochains jours. Il sort d'une grosse blessure. Au début de la semaine prochaine on prendra une décision. Salvatore peut être une grande valeur ajoutée pour le club. Il a la connaissance de la Ligue 1. On évalue l'état physique, pas le joueur actuellement."

Boga de retour dans le Onze ?

Au Parc des Princes, Farioli pourra compter sur un Jérémie Boga à 100%. Sa blessure à la cuisse n'est plus qu'un mauvais souvenir et l'ancien de Sassuolo pourrait connaître sa deuxième titularisation de la saison. "Boga a complètement récupéré. Il a très bien travaillé pendant cette trêve." Seuls Alexis Claude-Maurice (mollet) et Alexandre Mendy (genou) sont encore forfaits.