OGC Nice : des discussions dans les prochains jours pour prolonger Walter Benitez

Nice, France

Le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère l'avait déjà assuré sur France Bleu Azur ce lundi dans 100% Aiglons. "Benitez et Malang Sarr (lui aussi en fin de contrat en 2020), ce sont des joueurs qu'on souhaite prolonger. Des discussions sont prévues."

Ce jeudi, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, le gardien Walter Benitez a confirmé que les discussions avaient démarré et qu'il allait bien rencontrer les nouveaux dirigeants "dans les prochains jours" pour discuter de la prolongation de son contrat. "Je souhaite continuer l'aventure avec Nice, je suis content ici."

Lui aussi est optimiste, même s'il n'a pas la main dans ce dossier. Patrick Vieira a évoqué la prolongation de son gardien ce jeudi. "Cela dépend de la volonté du club et du joueur, mais il n'y a pas de raison." Auteur d'une saison remarquable l'an dernier (16 "clean sheet" en Ligue 1, aucun autre gardien ne fait mieux), l'Argentin fait l'unanimité au club et son avenir devrait donc se poursuivre au-delà de cette saison, qu'il démarre enfin comme titulaire. Depuis son arrivée à Nice en 2016, il était toujours parti dans la peau du remplaçant avant de gagner sa place en cours de saison. Cette fois il assure se sentir bien dans ce costume de titulaire et après une blessure à la cuisse cet été qui l'a privé des premiers matchs, il est de nouveau à 100% physiquement.